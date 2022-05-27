اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1443/10/26 هـ الموافق 2022/05/27 م واس
طوكيو 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 0ر168 نقطة أو ما يعادل 63ر0% ليصل إلى 84ر26772 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر7 نقطة، أو41ر0% ، ليصل إلى 23ر1885 نقطة.
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