المدينة المنورة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسينفذ فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة برنامج " كواليس مع المسؤول " كأولى حلقات الفرع التي بدأت بزيارة مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بمشاركة طلاب وطالبات الإعلام بالمنطقة.وشملت الزيارة التجول في أقسام العيادات الخارجية والطوارئ وقسم الأشعة بحضور مدير المستشفى الدكتور حسين أشقر الذي قدم شرحا وافيا عن جميع الخدمات الصحية بالمستشفى والإجابة على استفسارات وأسئلة الإعلاميين الذي بدورهم ثمنوا هذه الحفاوة في استقبالهم وتسهيل مهمة تدريبهم الميداني في أرض الواقع .وأوضح مدير الفرع عماد الصاعدي أن البرنامج سوف يواصل زيارته وتسجيل حلقاته في الأسابيع القادمة بزيارة مديرية الدفاع المدني والهلال الأحمر ومستشفى الملك فيصل التخصصي وأمانة المدينة وإدارة التعليم وغيرها من الإدارات وفق الخطة التنفيذية للبرنامج .يذكر أن " برنامج كواليس مع المسؤول " يُعد الأول من نوعه في المنطقة ويساعد في تنمية المواهب الإعلامية الشابة وتطوير قدراتها من أرض الميدان وبمشاركة عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية والخاصة .// انتهى //07:24ت م0014