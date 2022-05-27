جاكرتا 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل تيمور الشرقية اليوم، و حذرت وكالة لمراقبة التسونامي من أنه قد يؤدي الزلزال إلى حدوث موجات مد بحري عالية يمكن أن تطال منطقة المحيط الهندي.وأوضح المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على عمق 51,4 كلم قبالة الطرف الشرقي لجزيرة تيمور، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //07:34ت م0015