عام / رئيس الوزراء الموريتاني يلتقي بوفد من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
الجمعة 1443/10/26 هـ الموافق 2022/05/27 م واس
نواكشوط 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واس
التقى رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال أمس، بوفد من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني، الذي يزور موريتانيا حاليا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية مختلف مجالات التعاون المشترك بين موريتانيا و مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
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