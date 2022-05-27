نواكشوط 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال أمس، بوفد من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني، الذي يزور موريتانيا حاليا.وبحث الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية مختلف مجالات التعاون المشترك بين موريتانيا و مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.// انتهى //07:51ت م0016