رام الله 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب ثلاثة مواطنين بهجوم على منازل ببلدة برقة قرب نابلس شنه مستوطنون، وأقدم آخرون على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 31 مواطنا بينهم طفلان وأسرى محررون، فيما أدخلت تلك القوات آليات ثقيلة إلى ساحات الحرم الإبراهيمي وجرفت مساحات زراعية جنوب بيت لحم، واستهدفت مزارعين شرق خان يونس والوسطى.واهتمت بانتخاب لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فلسطين إلى جانب دولة الكويت لتمثيل المجموعة العربية في لجنة الأقليات التابعة للاتحاد.وأوردت مطالبة الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية ضد الأسرى والإفراج عنهم، مؤكدة رفضها للسياسات الممنهجة والتعسفية للاعتقال الإداري، وضرورة الإفراج غير المشروط عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى الاعتقال الإداري التعسفي.وتناولت تصريحات المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية القاضي لويس أوكامبو أن هناك سعي للحصول على اعتذار من الحكومة البريطانية عن إصدارها "إعلان بلفور" وتعويض دولي تلتزم به بريطانيا للشعب الفلسطيني، وبذل جهود سياسية لحماية الفلسطينيين.ونشرت تأكيدات مندوبو أيرلندا وفرنسا وألبانيا وإستونيا في بيان مشترك نيابة عن أعضاء دول الاتحاد الأوروبي الحاليين والسابقين في مجلس الأمن، عن "أسفهم الشديد لقرار إسرائيل المضي قدمًا في بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية"، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار.ولفتت النظر لتأكيدات محافظ القدس عدنان غيث، أن مسيرة الأعلام الاستفزازية التي ينوي الاحتلال تنفيذها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني عن مواصلة الرباط والدفاع عن هذه الأرض.وألقت صحف فلسطين الضوء على أقوال جامعة الدول العربية أن تنظيم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، واستفزازا سافرا للشعب الفلسطيني والأمة العربية.// انتهى //07:59ت م0017