القاهرة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في المدن الساحلية والحدودية.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت الضوء على المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، بدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن وفاة ١١ طفلًا رضيعًا إثر حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ببلدة تيفاواني غرب السنغال.// انتهى //09:14ت م0018