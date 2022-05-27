الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسيشارك صندوق التنمية العقارية في معرض "مسكن العقاري"، المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويستمر خلال الفترة من 26 وحتى 29 مايو الجاري ، بمشاركة العديد من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري بالمملكة.وتهدف المشاركة إلى استعراض البرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي "سكني" بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، إضافة إلى التعريف بآلية حوكمة المنتجات التمويلية والسكنية، وتسليط الضوء على المنتجات السكنية والتمويلية التي يقدمها الصندوق لمستفيديه.وعد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي ، مشاركة الصندوق في معرض "مسكن العقاري" انعكاساً لما تشهده التنمية العمرانية الشاملة في المملكة من برامج ومبادرات أسهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين لمنازلهم. مشيراً إلى حرص الصندوق على تعزيز دوره الريادي في تسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للمسكن الملائم بالشراكة وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.يذكر أن صندوق التنمية العقارية يوفر عـدداً مـن الخيـارات التمويلية والسـكنية المتنوعة، منها البنـاء الذاتـي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء من خلال 43 خدمة إلكترونية، علاوة على خدمة المستشار العقاري، وبرنامج "تطوير" لدعم قطاع التطوير العقاري، وزيادة المعروض العقاري، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، تلبي احتياجات ورغبات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة .// انتهى //10:16ت م0020