الرباط 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن قرار الحكومة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 يونيو المقبل، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.وتناولت مصادقة الحكومة التونسية على أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية في شهر يوليو المقبل.واهتمت صحف الجمعة بدعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية وتنفيذ إصلاحات مهمة.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استمرار بلاده في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الأغذية والأسمدة إلى أفريقيا.وتابعت صحف المغرب الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول حيازة المواطنين الأسلحة النارية، وذلك بعد حادث مقتل 21 شخصاً في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.وأوردت الصحف تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من تفاقم الأمراض المعدية عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في عدد من الدول الأوروبية.// انتهى //10:51ت م0021