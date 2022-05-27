تونس 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تعدد لقاءات الرئيس التونسي قيس سعيّد مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني والداعمين لمسار 25 يوليو ، وذلك في محاولة لإيجاد حلول للخروج بالبلاد من الأزمات التي تعيشها خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي .وركزت صحف الجمعة على تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادةالاستقرار لليبيا، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.وألقت الضوء على الجولة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام الأخيرة في آسيا ، وشملت الزيارة كوريا الجنوبية واليابان والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء، وقالت إن الرئيس الأمريكي ناقش مع نظرائه في المنطقة الملفات المشتركة ومن أهمها الملف النووي لكوريا الشمالية .وتطرقت صحف تونس إلى قيام مسلحين بقتل نحو 50 شخصاً في منطقة بشرق بوركيناسو ، مشيرة إلى أن الهجوم على سكان بلدة مادجوري نفذه أشخاص مجهولون.// انتهى //10:51ت م0022