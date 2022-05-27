الطائف 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسرصدت الحملات الرقابية المكثفة للفرق الرقابية بالبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بأمانة الطائف العديد من التجاوزات الصحية بالمرافق التجارية .وأسفرت الحملات التي شملت الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك كالمطاعم والمطابخ والملاحم والمخابز ومراكز التموينات والبوفيهات. عن ضبط أكثر من 80 مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية خلال الأسبوع الحالي .وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الفرق الميدانية عملت على فحص المعروضات والمواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وفحص اللحوم للتأكد من سلامتها ووجود بيانات الذبح وختم المسلخ، لضمان سلامتها للاستهلاك، مع فحص ثلاجات الحفظ للمواد الغذائية والتأكد من ضبطها على الدرجات المخصصة للحفظ.وبينت الأمانة أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء أدوات التحضير وتدني بيئة الحفظ والتخزين، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وعرض المأكولات خارج نطاق المحل .وغطت الحملات الرقابية نطاق 10 بلديات فرعية ومكاتب للخدمات البلدية، وستستمر الحملات التصحيحية خلال الأيام المقبلة لتغطية باقي المرافق التجارية للحد من التجاوزات والمخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية عن المخالفين.// انتهى //11:06ت م0023