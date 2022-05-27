إسلام آباد 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف حرص حكومته على ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعدم السماح بإثارة الفوضى والشغب، موضحاً أن قرار التوجه نحو الانتخابات المبكرة يعتبر من اختصاص البرلمان الوطني.واهتمت بتصريحات وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الذي وصف محادثاته مع صندوق النقد الدولي بأنها كانت إيجابية ومثمرة، متوقعاً حصول باكستان على المليار دولار المتبقي من برنامج الصندوق الخاص بدعم الاقتصاد الباكستاني.وأشارت إلى الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للتعامل مع التحديات الناجمة عن التغير المناخي بما في ذلك الأمطار الغزيرة المتوقعة بعد أسابيع، وآثار موجة الحر الحالية على المحاصيل الزراعية.وتناولت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي والدولي أنباء إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل ستة عشر شخصاً جراء تفجيرات شهدتها المدن الأفغانية، وتحرك معظم دول الشرق الأوسط لتأمين القمح لمواجهة أزمة أمن الغذاء، ومساعي منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول في احتواء انتشار حصبة القرود التي انتشرت في العديد من البلدان خاصة الأوروبية.// انتهى //11:21ت م0026