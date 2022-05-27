الخليل 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين بينهم أخوين من مدينة الخليل بعد عملية مداهمة لبلدة إذنا غرب الخليل, وحاجز للتفتيش قرب الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة من الخليل, وفق ما ذكرته مصادر أمنية ومحلية في الخليل.وفي سياق متصل استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز الأراضي الزراعية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.// انتهى //11:39ت م0030