جدة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسزار معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو ،يوم الأربعاء الماضي، معهد الحرية الدينية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية .وأكد الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور توماس فار ، استعداد المعهد لعقد شراكة إستراتيجية بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة مجال تعزيز الوعي بالحرية الدينية ودورها في تحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تنسيق الجهود من أجل نشر ثقافة الحوار البناء، وقبول الآخر، والتعايش السلمي بين أتباع الأديان، منوِّهًا باستعداد المعهد لتوقيع اتفاقيات شراكة متعددة حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالحرية الدينية، ومرحباً بتنظيم فعاليات علمية مشتركة داخل الولايات المتحدة وخارجها.وأشاد معالي الأمين العام بالجهود المتميزة التي يقوم بها المعهد في مجال ترسيخ مفهوم الحرية الدينية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسهم في إرساء الأمن والسلام والتعايش السلمي بين الأديان والأعراق داخل المجتمعات البشرية، كما انتهز معاليه المناسبة لإعطاء نبذة تعريفية ضافية عن رؤية المجمع ورسالته، وقيمه، وأهدافه، وخطته الإستراتيجية الخمسية، منوّها إلى أنّ المجمع بوصفه المرجعية الفقهية الأولى للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، ويحظى بتقدير واحترام المسلمين جميعاً في كافة أنحاء العالم .وأوضح أن ثمة تقارباً كبيراً بين بعض أهداف المجمع وأهداف المعهد، خاصة بما يتعلق بنبذ الغلو والتعصب المذهبي والتطرف والإرهاب، وهدف الحوار البناء مع أتباع الأديان والثقافات الأخرى ،بهدف التعاون فيما يحقق خير المجتمع الإنساني؛ كما أعرب معاليه عن تطلع المجمع إلى توقيع اتفاقيات تعاون متعددة مركزة في العاجل القريب، وعقد ندوات متخصصة، وورش عمل حول مفهوم الحرية وضرورته، وأهمية لتعزيز السلم والأمن الدوليين.ودعا معالي الأمين العام الرئيس التنفيذي للمعهد إلى زيارة مقر الأمانة العامة للمجمع بجدة وذلك لتعزيز وترسيخ علاقات التعاون والتواصل.// انتهى //12:10ت م0031