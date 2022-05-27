الدمام 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الأمانة أمس، عدداً من المشاريع التطويرية لتحسين التقاطعات الرئيسية بحاضرة الدمام، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، ووكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي.واطلع معاليه على عرض تفصيلي لأعمال تطوير تقاطعات مدن حاضرة الدمام، وأبرز ملامح العمليات التطويرية للمواقع المستهدفة في 3 طرق وتقاطعات رئيسية، بهدف تحسين المشهد الحضري والتجميلي، ورفع نسبة المسطحات الخضراء في التقاطعات إلى 80% ، وتطويرها نظراً لأهمية التقاطعات في عكس الصورة الإيجابية للمنطقة للزائرين لها، وتحسين للمشهد الحضري، إضافة إلى تنسيق الموقع وإتمام أعمال "اللاند سكيب"، وإضافة عناصر الإضاءات الجمالية المناسبة ذات الاستدامة.كما استعرض الاجتماع، أبرز الأفكار التصميمة المقترحة للمسطحات الخضراء وعناصر الإضاءة التجميلية المناسبة، والمواد المستخدمة، موجهاً باستخدام مواد ذات استدامة عالية وبالحد الأدنى من المواد التشغيلية، وتطوير بعض المداخل من خلال الإنارة، وربط عدد من الشوارع بوسط المدينة، وإضاءة ممرات المشاة وتشجيرها.// انتهى //12:46ت م0033