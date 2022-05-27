الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسعقدت لجنة الطاقة والصناعة – إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني لمناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1442/1443هـ، وأبرز ما ورد فيه من معلومات تتعلق بأداء المركز خلال عام التقرير، تمهيداً لتقديم تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها حيال التقرير للمجلس خلال الفترة المقبلة.وبحثت اللجنة بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مدى توفر وقوة البيانات والمعلومات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والآلية القائمة لتحقيق الاهداف المنشودة، والعوامل اللازمة لتمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة لقيامه بأداء مهامه على أكمل وجه.كما ناقشت اللجنة في اجتماعها أهمية اضطلاع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بدوره في منظومة الطاقة في مبادرة السعودية الخضراء، وتحقيق مستهدفاته في خفض الانبعاثات الكربونية في المملكة، ومراجعة المركز لإستراتيجيته لتقييم الأداء، والارتقاء بمستوى الأعمال التي يقوم بها المركز.كما أكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق بين المركز والجهات ذات العلاقة لمراجعة المبادرات والخطط والبرامج القائمة ومدى فاعليتها من خلال التقرير ونتائج العام 2021م.يذكر أن لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة، وتدرس حسب اختصاصها التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الطاقة والصناعة بشكل عام.// انتهى //14:00ت م0040