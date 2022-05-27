القاهرة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واساختتمت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الندوة الـ "60" للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية برئاسة العقيد بوزينة نورالدين رئيس وفد الجزائر، ومشاركة وفود تمثل القوات المسلحة بالدول العربية.وأوضحت اللجنة، في بيانها الختامي الصادر اليوم، أنها ناقشت على مدى ٦ أيام تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية للقوات البحرية، والجوية، والحرب الإلكترونية، والحرب النفسية، الصادرة عام 2007م، بالإضافة إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول العربية لتحديث هذه المصطلحات والمفاهيم.وأشار البيان إلى أن عمل اللجنة سيستمر في الندوات القادمة لإضافة وتحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية لكافة أفرع القوات المسلحة، حيث تم الاتفاق على مناقشة المصطلحات والمفاهيم العسكرية لقوات الدفاع الجوي في الندوة القادمة ال "61".// انتهى //14:00ت م0041