نور سلطان 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية كازاخستان المتضمنة 25 طنًا من التمور.وسلّم المساعدات للجانب الكازاخستاني ممثل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان عبدالقادر العلي، بحضور ممثل الإدارة الدينيةلمسلمي كازاخستان كينجالي ميرزا علي، وفريق من المركز.وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.// انتهى //14:24ت م0042