عمّان 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسزار وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس العيادات الطبية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، واطلّع على قسم العلاج الوظيفي الذي أضيف حديثاً.وأشاد الوفد الزائر بالخدمات الصحية عالية الجودة المقدمة من العيادات للاجئين السوريين القاطنين في المخيم التي أسهمت بتحسين الوضع المعيشي لهم وتقديم كل ما يلزم من عناية طبية للمرضى والمصابين.// انتهى //14:31ت م0043