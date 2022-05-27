عدن 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة عدن.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 306 حالات مرضية وإجراء 70 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي بالجمهورية اليمنية الشقيقة. // انتهى //14:34ت م0045