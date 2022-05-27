وارسو 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واساستقبل رئيس بولندا إندجي دودا ,في وارسو, سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور بولندا حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, إضافةً إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //14:37ت م0046