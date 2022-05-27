الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسعقدت لجنة التعليم والبحث العلمي - إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، بحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة أصحاب المعالي رؤساء عددٍ من الجامعات بالمملكة، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 / 1443هـ.وناقشت اللجنة في اجتماعها أبرز ما تضمنه التقرير مستعرضة أداء الوزارة والصعوبات والتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالتعليم الجامعي.وبحثت اللجنة على طاولة الاجتماع مع رؤساء الجامعات استقلالية الجامعات، ماليًا وادارياً وأكاديمياً وعن مدى جاهزيتها للنظام الثلثي بصفة عامة عند تطبيق وزارة التعليم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على الجامعات العام القادم، والإيجابيات من هذا التحول، مستفسرة عن التحديات المحتملة التي رصدتها الجامعات عند الاستعداد للتحول إلى النظام الثلثي، والخطط المقترحة لمواجهة تلك التحديات.كما طرحت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتعليم الجامعي.وفي سياقٍ ذي صلة، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي في اجتماعٍ مماثلٍ -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، وبحضور أعضاء اللجنة تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بمشاركة عددٍ من مديري إدارات التعليم في مناطق المملكة.وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 / 1443هـ، متناولةً أهمية التعليم وجهود وزارة التعليم في سبيل تنفيذ رؤيتها وتحقيق أهدافها وبلوغ رسالتها، وإيضاح التحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة ومحاولة تسهيلها من خلال طرح سبل معالجتها وجعلها تصبُّ في مصلحة التعليم.وخلال الاجتماع أجاب مديرو إدارات التعليم الذين شاركوا في الاجتماع عن أسئلة أعضاء اللجنة واستفساراتهم حول ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة فيما يتعلق بالقضايا التعليمية التي تهم شرائح المجتمع بما في ذلك التحول في الدراسة من النظام النصفي إلى النظام الثلثي ورصد الآثار النفسية والاجتماعية والتعليمية ومستوى التحصيل الدراسي من هذا التحول كما ناقش الاجتماع تكافؤ الفرص عند تطبيق نظام المسارات وهل تمت مراعات أعداد الطلبة الراغبين بالمسارات النوعية.وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عددٍ من المقترحات الهادفة إلى خدمة التعليم العام في المملكة.شارك في اجتماعات اللجنة أصحاب المعالي رؤساء الجامعات معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، ومعالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومعالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ومعالي رئيس جامعة جيزان الدكتور مرعي القحطاني، ومعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ووكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان.كما شارك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي، ومدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، ومدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري، و مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد الغامدي، ومدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد العيسى.// انتهى //15:37ت م0050