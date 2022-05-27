حجة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 482 مستفيدًا خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 61 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 13 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 153 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، وصُرِفت الأدوية لـ 238 فردًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 6 أفراد.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 33 مريضًا، ونُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.// انتهى //15:38ت م0051