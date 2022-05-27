الحديدة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2022م، ضخ 367,500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و367,500 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد.// انتهى //15:42ت م0053