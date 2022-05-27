كوالالمبور 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسحقق الطلبة المشاركون في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية «آيتكس 2022» في ماليزيا، 8 جوائز عالمية كبرى في عدد من المجالات العلمية.وفاز طلاب وطالبات المملكة في المعرض بـ 6 جوائز ذهبية كبرى في مجالات علمية مختلفة، منها مجال الأتمتة والعمليات بمشاركة الطالبان وسام جابر المالكي، وإسماعيل إبراهيم صفراطه، وفي مجال المواد بمشاركة الطالب فيصل فهد المحيش، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة بمشاركة الطالبة جنى غسان زكائي، وفي مجال التكنولوجيا الحيوية والصحة بمشاركة الطالبة أميرة علي العجلان، ومجال البيئة بمشاركة الطالبة جنى سليمان الريفي.كما حقق الطلاب والطالبات جائزتين فضيتين في مجال البيئة بمشاركة الطالبة ميمونة فائق فطاني، ومجال المواد بمشاركة الطالب مشاري عبدالله الدوسري، فيما حصلت كل من الطالبة جنى غسان زكائي والطالبة أميرة علي العجلان والطالب فيصل فهد المحيش على جوائز خاصة من معرض آيتكس كأفضل ابتكار، وحصل كل من الطالبة ميمونة فائق فطاني والطالبة جنى سليمان الريفي جائزتي تكريم من المجلس الخليجي لبراءات الاختراع.وتأتي مشاركة أبناء وبنات المملكة في إطار استمرار نهج وزارة التعليم في دعم واكتشاف طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين، ورعايتهموتشجيعهم وصولاً إلى مشاركتهم وتمثيلهم للمملكة في المحافل الدولية؛ وذلك للتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم، بما يعينهم على تحقيق المنافسة العالمية.ويُعد معرض آيتكس 2022 منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات مختلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا، تستهدف جذبالمهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات المختلفة.// انتهى //16:42ت م0054