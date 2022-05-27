جدة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسيختتم موسم جدة غداً، فعاليات عروض "سيرك دو سوليه" العالمية, بعد نحو شهر كامل من العروض المشوقة التي قدمتها الفرق العالمية العارضة، وشهدت إقبالٍ عدد كبيرٍ من الزوار .وحضيت عروض السيرك منذ انطلاقتها 2 مايو الحالي بتقديم العديد من العروض البهلوانية، وعروض النار، وبالونات الهيليوم العملاقة، والعاصفة الثلجية، وعروض العجلات، والعديد من العروض الأخرى التي أبهرت الزوار ومزجت بين الإبداع والجمال والفكر .وشارك في عروض السيرك 39 فناناً وفنانة و25 فني تشغيل، وعدد من الفرق المختصة الأخرى من 13 دولة مختلفة، وتراوحت أعمار العارضين مابين 17 و 62 عام، خرجوا للمسرح بنحو 28 زياً مختلفاً من أزياء وتصاميم دوسوليه الخاصة والأكثر شهرة في عالم السيرك .وتجمع تصاميم سيرك دو سوليه العديد من الأزياء الكلاسيكية المميزة التي تظهر بشكلها الأصلي مزينة بعناصر وأقمشة متقنة وبألوان متجانسة مفعمة بالحيوية لتعطي الجمهور تجربة فريدة من نوعها في عالم السيرك وعروضه المشوقة .ونجحت إدارة موسم جدة طوال هذه الفعالية في تقديم مبهر لواحدة من أهم فعاليات الموسم بطابع عالمي وتنظيم رائع وحضور غفير، وأداء متقن من الفرق العالمية المشاركة ختمت أولى قصص النجاح لفعاليات موسم جدة 2022 .// انتهى //16:51ت م0055