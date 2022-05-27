تايبيه 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسسجلت تايوان خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 94 ألفا و855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 94 ألفا و808 حالات إصابة محلية و47 حالة قادمة من الخارج، و126 حالة وفاة وهو أعلى ارتفاع لحالات الوفاة ليوم واحد.واوضح مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة اليوم، كان الأعلى منذ بدء الجائحة، مشيراً إلى ان منطقة "تايبيه الجديدة" سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية أمس والذي بلغ 19 ألفا و363 .وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل مليون و735 ألفا و67 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، وبتسجيل 126 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم بلغ عدد حالات الوفاة في البلاد 1784 حالة وفاة.// انتهى //17:54ت م0062