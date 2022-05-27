أبوظبي 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسشارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بجناح في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 31 ، خُصص للتعريف بالتحالف ومهامه ورؤيته الإستراتيجية.وشهد جناح التحالف الإسلامي العسكري إقبالاً كبيراً من الزائرين، كان من ضمنهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توزيع آخر الإصدارات التي يعمل عليها التحالف والمعنيّة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة.وأكد الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن إحدى أدوات محاربة الإرهاب الإستراتيجية هي التواصل المباشر مع الجمهور بجميع فئاته ومستوياته، وإيصال الرسائل المعرفية والتوضيحية المعنيّة بردع وكشف الجماعات الإرهابية المختلفة وسُبلهم وأدواتهم التي يستخدمونها لنشر أفكارهم الضالة للتغرير بالنشء.وأضاف أن أول ما يُستهدف في محاربة الإرهاب هو الفكر وإعادة صياغته ليكون ذا توجه بنّاء ينبذ العنف والتطرف، يلي ذلك الرسائل الإعلامية التي تعمل على نشر المواد الفاضحة لتوجهات هذه الجماعات لكشفها وبيان زيفها، ليأتي بعد ذلك العمل على قطع دابر كل ما من شأنه تزويدهم بالتمويل المطلوب لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية من مصادر تمويل وغسل أموال وتجارة غير مشروعه، وصولاً إلى دحرهم عسكرياً.مما يذكر أن هذه المشاركة تُعد الثانية من نوعها للتحالف في معارض محلية ودولية معنيّة بالكتاب والثقافة، وتهدف لفتح أواصر المشاركة ونشر المعرفة للجمهور للتوعية ضد مخاطر الإرهاب والحد من التطرف العنيف.// انتهى //18:14ت م0064