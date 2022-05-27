الدمام 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، حملة لزراعة أكثر من (5000) شتلة مانجروف في ساحل منيفة وجزيرة رأس أبو علي، للحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.وأوضحت البيئة أن هذه الحملة تأتي ضمن ما تبذله الوزارة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية في سبيل تحقيق اهداف مبادرة ( السعودية الخضراء )، لمواجهة التحديات البيئية وزيادة المساحة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على التنوع البيئي.وأضافت أن النظم البيئية الساحلية والبحرية مثل أشجار المانجروف، تعـد من أنسب المناطق لتكاثر وحضانة أنواع الأسماك والقشريات، مبينة أن أشجار القرم (المانجروف) تساهم بشكل كبير في حماية المناطق الساحلية من أثر التعرية بفعل الأمواج والأعاصير وحركة المد والجزر، كذلك تعمل على القضاء على الملوثات الذائبة في المياه وتحسن جودتها.وبينت أن زراعة أشجار المانجروف في المناطق المتدهورة سيسهم -بمشيئة الله- في التقليل من آثار تغير المناخ، والمضي بخطوات نحو مستقبل أكثر خضرة، يساعد في تحسين جودة الحياة وحماية حق الأجيال القادمة.// انتهى //18:22ت م0066