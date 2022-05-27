تونس 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بنظرائه وزراء خارجية كينيا والكوت ديفوار والغابون وغانا ومالي كلٌّ على حده، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي ستنعقد اليوم وغدا بغينيا الاستوائية.وتمحورت اللقاءات وفق وكالة الأنباء التونسية اليوم حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا القارية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:26ت م0069