إسلام آباد 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واساتفقت باكستان وإندونيسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتعليم.جاء ذلك خلال الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية التي جرت اليوم بين وفدي البلدين في مدينة بالي بمشاركة كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية في البلدين.وركز الجانبان خلال المباحثات على مراجعة العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إلى جانب مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأعربا عن ارتياحهما تجاه مستوى التعاون الثنائي، مع تجديد العزم على تعزيز العمل المشترك في مجالات الدفاع والأمن والتجارة والاقتصاد.// انتهى //18:28ت م0070