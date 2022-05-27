الرباط 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأعلنت وزارة الثقافة والاتصال المغربية اليوم ان فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر ستنعقد في العاصمة المغربية الرباط من 3 إلى 12 يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 700 عارض يمثلون 55 بلدا من مختلف القارات.وأوضحت أن البرنامج الثقافي لهذه الدورة سيشهد مشاركة عدد من المهنيين والمبدعين والكتّاب والباحثين من العالم العربي والبلدان الأفريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية من مختلف أصناف الفكر والإبداع، وسيقدمون عروضا ثقافية وفكرية متنوعة، تغطي مجمل حقول المعرفة، ويتجاوز عدد العناوين المعروضة فيه 100 ألف عنوان.وأشارت إلى أن ما مجموعه 380 سيشاركون في مختلف فعاليات المعرض من ندوات ولقاءات وتقديمات للإصدارات الجديدة وأمسيات شعرية، وورشات للأطفال والناشئين، إضافة إلى حفل تسليم جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، وحفل تسليم الجائزة الوطنية للقراءة.مما يذكر أن هذه الدورة تُعقد لأول مرة بالرباط عوضا عن الدار البيضاء، وذلك للاحتفاء بالمدينة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.// انتهى //18:29ت م0072