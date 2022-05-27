مالابو 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسبدأت اليوم بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.وتناقش القمة الجهود التي يبذلها القادة الأفارقة للتصدي للتحديات الإنسانية الحالية التي تواجهها أفريقيا والتي تفاقمت بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوفيد -19، والأوبئة والكوارث في جميع أنحاء القارة .وسيبحث المشاركون الحلول الدائمة لمواجهة التحديات الإنسانية الحالية وخاصة التمويل الإنساني وتلك التي تسهم في التعافي بعد الصراع والسلام والتنمية.// انتهى //18:33ت م0073