الرباط 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة في الرباط اليوم برئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا توماس غرودزكي الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني.وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل، والنزاعات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، والعمل معاً على نشر قيم التسامح والتعايش والاستقرار وتحقيق التنمية.// انتهى //18:35ت م0074