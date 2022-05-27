بروكسل 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رسالة إلى قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي 30 و 31 مايو 2022.وقال ميشيل في رسالته: إن الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي مُكرَّس لبحث الموقف في أوكرانيا والطاقة والأمن الغذائي والدفاع.وأشار إلى أنه سيتم مناقشة الوضع في أوكرانيا في جلسة العمل الأولى، وسينضم إليهم الرئيس زيلينسكي عبر رابط فيديو في بداية هذه المناقشة.وأكد أن أحد أكثر مخاوفنا إلحاحا هو مساعدة الدولة الأوكرانية، إلى جانب شركائنا الدوليين في تلبية احتياجاتها من السيولة، كما سيناقش الرؤساء أفضل السبل لتنظيم الدعم لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث ستكون هناك حاجة إلى جهد عالمي كبير لإعادة بناء البلاد.وأوضح أن قضية الطاقة -بما في ذلك ارتفاع الأسعار التي تضرب بشدة- سيتم بحثها، بحيث يتم تسريع الانتقال في مجال الطاقة بهدف التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي في أقرب وقت ممكن.// انتهى //18:36ت م0075