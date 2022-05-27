الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسيقيم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين معسكراً داخلياً في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 29 مايو الجاري حتى 20 يونيو المقبل 2022م، ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة إلى بطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 حتى 27 أغسطس 2022م.وستنقسم فترة الاعداد على مرحلتين، المرحلة الأولى معسكر مفتوح على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، فيما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن معسكر مغلق على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وسيكون الإسباني السيد خوليان مدير فني لناشئين الأخضر، فيما يقود الدفة الفنية المدرب الوطني هاشم الشرفا، وإدارياً سيكون الدولي السابق ياسر الشاخور مديراً على الأخضر، وسامي الفضل إدارياً، وحسين الخويلدي مساعد إداري.وتضم قائمة الأخضر المختارة لدخول المعسكر 26 لاعباً، وهم: حسين الصفواني، حسين فريج، أحمد آل سعيد، علي المقبقب، محمد الدرورة "من النور"، جواد الصفار، سجاد الفردان، علي الخويلدي، حسن القصير، محمد القايد "من مضر"، دانيال الشويخات، قاسم آل تركي، حسن التريكي، مهدي محمود "من الخليج"، حسين آل مويس، حسن الشيتي، علي القريش "من الصفا"، ميثم أبو سرير، مهدي العباس، جواد العباس "من الهدى"، أحمد طويلب، علي طويلب "من المحيط"، عطية الله الحربي، سهل باز "من الوحدة"، محمد الحمد، محمد العلي "من القارة".// انتهى //19:01ت م0079