الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واستصدر فريق الفتح الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الناشئين للبلياردو 2022 التي اختتمت اليوم بمدينة الرياض بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ 32 المشاركة في البطولة، حيث حصد لاعبوه 120 نقطة.وجاء نادي مضر في المركز الثاني بـ 90 نقطة، فيما جاء نادي الشباب بالمركز الثالث بـ 70 نقطة، ونادي أحد في المركز الرابع بـ 60 نقطة في الترتيب العام.وتصدر نادي الوحدة الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الناشئين للسنوكر 2022 بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ 9 المشاركة، حيث حصد لاعبوه 120 نقطة، وجاء نادي عكاظ في المركز الثاني بـ 90 نقطة، فيما جاء نادي التضامن بالمركز الثالث بـ 70 نقطة، ونادي الفرع في المركز الرابع بـ 60 نقطة في الترتيب العام.وكرّم رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري اللاعبين المتميزين، حيث حصل لاعب فريق الوحدة سهيل مسري على جائزة أفضل لاعب في مباريات السنوكر، فيما حصل لاعب فريق الشباب عبدالملك القحطاني على جائزة أفضل لاعب في مباراة المركز الثالث والرابع في البلياردو، وحصل لاعب فريق الفتح نواف الشمردل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الختامية في منافسات البلياردو.// انتهى //19:09ت م0082