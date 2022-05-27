قلقيلية 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي دعت إليها حركة فتح في إطار تصعيد المقاومة الشعبية ردّاً على دعوات المستعمرين بتنظيم مسيرة أعلام في القدس.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى لوقوع 4 إصابات بجروح والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.ولفت شتيوي النظر إلى قيام مجموعة من المستعمرين بحماية جنود الاحتلال خلال المواجهات على إزالة أعلام فلسطينية رفعها ناشطون على جبل مطل على مستعمرة قدوميم، الأمر الذي خلق حالة من الغضب بين صفوف أهالي البلدة الذين احتشدوا بالمئات لكن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي لتأمين هروب المستعمرين.وأوضح شتيوي أن مسيرة اليوم انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة تنديداً بدعوات المستعمرين بتنظيم مسيرة أعلام في القدس، وتعبيرا عن التفاف شعبنا لحماية العلم الذي يتعرض لهجمة شرسة من قطعان المستعمرين وجنود الاحتلال على حد سواء.// انتهى //19:29ت م0085