دكار 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأقال الرئيس السنغالي ماكي صال وزير الصحة عبد الله ديوف صار، على خلفية مصرع 11 رضيعا إثر اندلاع حريق بأحد المستشفيات غربي البلاد.ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة السنغالية، فقد تم تعيين الدكتورة ماري خاميس انغوم انداي وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي خلفا لديوف صار.وقد أمر الرئيس صال بفتح تحقيق في حادثة مصرع الرُضّع، لتحديد المسؤولية تجاه الحادثة.// انتهى //19:38ت م0086