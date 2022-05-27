البكيرية 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسقدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمحافظة البكيرية خدماتها للأقسام النسائية بإدارة التعليم، وذلك ضمن مبادرة "موجودين" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة .وتوفر الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها .وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين .// انتهى //19:39ت م0087