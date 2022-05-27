عام / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها بتعليم البكيرية
الجمعة 1443/10/26 هـ الموافق 2022/05/27 م واس
البكيرية 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واس
قدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمحافظة البكيرية خدماتها للأقسام النسائية بإدارة التعليم، وذلك ضمن مبادرة "موجودين" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة .
وتوفر الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها .
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين .
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19:39ت م
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