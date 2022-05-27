تبوك 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك؛لعرضه وترويجه مواد مخدِّرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وضُبِطَ بحوزته (2.6) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، و(2.8) جرام من مادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو)، و(44) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدِّر، و(53) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحان ناريمان،وطلقات حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //20:41ت م0089