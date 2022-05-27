الرباط 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات،إذْ سجَّلَ مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.62 %، مسجلاً 12.334,93 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.78 % ليسجل 995,56 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.79 % مسجلا 926,52 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 96,07 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 644,89 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:14ت م0091