جدة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسنظَّمَت إدارة موسم جدة 2022 جولة تعريفية للإعلاميين من ممثلي الصحف والقنوات والإذاعات لمنطقة "جدة جنغل" إحدى مناطق موسم جدة، وذلك في إطار الجولات التعريفية التي تنظمها إدارة الموسم؛ لإطلاعهم على المخزون الإثرائي لفعاليات الموسم في مختلف مناطقه.وتعرَّفَ الجميع في رحلة السفاري الأفريقية المشوقة على الحيوانات النادرة والمفترسة، ومنها النمر الذهبي المهدد بالانقراض الذي لا يوجد مثيل له في العالم إلا 30 نمراً؛3 منها في السعودية.كما اطَّلَعَ الوفد على حيوان اللايقر؛ وهو هجين الأسد والنمر، والنمر الأبيض والأسد وعدد من الحيوانات، فيما شهدت الجولة تجربة ممشى الغابة وسط عدد من الحيوانات الصديقه للبيئة، بمسافه كيلو ونصف، واطلع الإعلاميون على منطقة المزرعة التي تضم عددًا من الحيوانات، كما استمعوا لشرح عن محمية الطيور التي تجمع 200 نوعٍ من الطيور النادرة، بينما شاهد الإعلاميون جانبًا من العروض التفاعلية التي تقدمها جدة جنغل لزوارها.//انتهى//21:15ت م0092