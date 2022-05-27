جدة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسيشكِّلُ "سوق السبت" في منطقة جدة آرت بروميناد لوحةً جميلةً من لوحات موسم جدة، حيث يشبه البازار الثقافي الذي امتزج فيه طابع الترفيه بالتسوق على الإطلالات البديعة للمنطقة على كورنيش جدة، وزاد المشهدَ جمالاً تنوُّعُ العروض والفقرات الترفيهية التي تقدم في جدة آرت للزوار، مما شكَّلَ حالةً من المتعة والجمال؛جذبت العديد من زوار الموسم.وفتحَ موسم جدة عبر منصة مطلوب فرصاً نوعيةً لأصحاب المشاريع والمواهب لتقديم معروضاتهم وإبراز مواهبهم التجارية،إذْ أصبحَ الموسمُ نافذةً مهمةً لهم أمام الجمهور لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص الموسم؛ بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة، حيث توفر منصة مطلوب فرصة التسجيل لحجز موقع في سوق السبت لعرض المنتجات والترويج لها.وتحرصُ إدارةُ موسم جدة على تعزيز الأثر والفائدة للشباب من الجنسين من فرص الموسم التي يتيحها لهم وتمكينهم منها ودعمهم لتحقيق أهدافهم، وإيجاد روح المنافسة وفتح الفرص للوظائف الموسمية، وخلق فرص استثمارية تناسب فئات المجتمع، بالإضافة إلى دمج التسوق والعمل بالترفيه عبر إحياء الأسواق الأسبوعية وتهيئة مواقع لها في مناطق الفعاليات .ويحظى "سوق السبت" باهتمام زوار جدة آرت ومحبي التسوق بمعروضاته المتنوعة،إذْ يشاركُ كل سبت عددٌ من أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة من الجنسين في فعالية "سوق السبت" بمعروضاتهم المتنوعة؛مابين المنسوجات وأدوات الزينة النسائية والمنزلية والمكتبية والإكسسوارات النسائية، كما تشاركُ الأسرُ المنتجةُ وأصحابُ الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال بمنتجاتهم التي تحظى بطلب عالٍ من زوار جدة آرت بروميناد.//انتهى//21:47ت م0094