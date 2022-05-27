أبها 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسكرمت جامعة الملك خالد مؤخرا، 18 طالبًا وطالبة من كلية علوم الحاسب الآلي لحصولهم على شهادات احترافية عالمية معتمدة في المجالات التقنية و تخصصات علوم الحاسب.وأشاد معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بجهود الطلاب والطالبات وحرصهم على تطوير مهاراتهم، لافتًا إلى دور الكلية في توفير أفضل الفرص للحصول على تلك الشهادات التي تؤهلهم لسوق العمل بمهارات وخبرات منافسة.فيما أوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي آل قروي اهتمام الكلية بهذا الملف منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث نظمت الكلية اللقاء التعريفي الأول بالشهادات الاحترافية التقنية، والذي قدمت فيه عدد من الشركات العالمية تعريفًا بشهاداتها الاحترافية، لافتًا إلى توجيه الكلية تدريبها الصيفي دوليًا ليكون أحد المجالات التي يمكن أن يحصل من خلالها الطالب على شهادة احترافية؛ مشيرًا إلى ترشيح الكلية لـ 30 طالبًا وطالبة للمشاركة في التدريب الصيفي الدولي العام الماضي، الذي قدمته شركة EC-COUNCIL بإشراف أعضاء هيئة تدريس متخصصين بالكلية والتي عَقدت اختبارات للشهادات الاحترافية لجميع الطلاب والطالبات بعد انتهاء مدة التدريب، التي اجتازها عدد منهم.يذكر أن الكلية تتطلع إلى تمكين 100 طالب وطالبة من الحصول على شهادات احترافية عالمية بحلول العام الجامعي القادم 1444.// انتهى //21:58ت م0095