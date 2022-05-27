الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسحقَّقَ الباطن انتصاراً مهماً على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت الأهداف الخمسة في شوط المباراة الثاني، إذ كانت البداية بالتسجيل لأصحاب الأرض عن طريق اللاعب الهولندي أولاجون في الدقيقة 48، فيما فرَّط الباطن بأول فرص التعادل عندما أضاع مهاجم الباطن ركلة جزاء عند الدقيقة 60، لكنَّ لاعبي السماوي بدوا مصممين على العودة للمباراة، إذْ إنهم لم يحتاجوا إلا خمس دقائق بعد ركلة الجزاء الضائعة، حيث تمكَّن هداف الفريق البرازيلي فابيو إبرو من تعديل النتيجة للباطن.لاعب الحزم نوفل الزرهوني من جهته عاد ليمنح الأسبقية لفريقه مرةً أخرى عندما سجل هدفاً قبيل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشر دقائق،وبذات السيناريو استطاع الباطن العودة للمباراة بتسديدة للاعبه يوسف فواز من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الحزماوية معلنةً هدف التعادل للباطن، قبل أن يعود يوسف فواز مرةً أخرى ليسجل هدف الفوز للباطن في الوقت بدل الضائع.وبهذه النتيجة يصل الباطن للنقطة 29 في المركز الـ 15 (قبل الأخير)، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة 17، في المركز الـ 16 (الأخير).// انتهى //22:17ت م0097