الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واساجتمعت اليوم في القاهرة "لجنة المواهب" بالاتحاد العربي لكرة القدم "UAFA"،التي تمثِّلُ واحدةً من مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد.ورأس الاجتماع النائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس هاني أبوريدة، فيما حضره أمين عام الاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان، وعضو اللجنة المنظمة للبطولات بالاتحاد العربي أحمد مجاهد، وعضو لجنة التطوير محمد شواربي، إلى جانب ممثلي شركتي "3S" و "أرقام".واستعرض المجتمعون مبادرة اكتشاف وتنمية المواهب الكروية العربية، وأهدافها، ومراحل تنفيذها، إلى جانب الاطلاع على اللائحة التنظيمية للمبادرة، في حين قدمت الشركتان عرضاً مرئياً لآلية التشغيل الإلكترونية لرصد المواهب العربية في رياضة كرة القدم من مختلف الدول العربية، وكيفية تنفيذ عملية اختيار المواهب، ومراحل الاكتشاف، وتنمية القدرات.وخلص الاجتماع إلى أن تتولى الأمانة العامة للاتحاد العربي إطلاق المبادرة رسمياً في وقتٍ قريب خلال الفترة القادمة.// انتهى //22:25ت م0099