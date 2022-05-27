بيت لحم 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واس ااُستُشهِدَ طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.ونقلت مصادر فلسطينية عن إعلان وزارة الصحة أن الطفل زيد محمد سعيد غنيم اُستُشهِدَ إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر.وكان الطفل غنيم أُصِيبَ خلال مواجهات اندلعت في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى،إذْ وُصِفَتْ إصابتُه بالخطيرة.//انتهى//22:44ت م0102