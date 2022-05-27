الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم إلى الكويت؛ للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية 2022 في نسختها الثالثة، وذلك بعد استعداد الفريق من خلال المعسكر المقام بمدينة الرياض من 21 وحتى 27 مايو.ورأس البعثة المغادرة رئيس اتحاد الكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، بمعية مدير الفريق محمد الداوودي، ومدربي المنتخب في فئتي (الكاتا والقتال) منير أفقير ورضا يوسف، واللاعبين المختارين لتمثيل أخضر الكاراتيه في فئة القتال، (ياسر البارقي في وزن تحت 55 كلغم، وبدر العتيبي في وزن تحت 60 كلغم، وفهد الخثعمي في وزن تحت 67 كلغم، وسلطان الزهراني في وزن تحت 75 كلغم، وفرج الناشري في وزن تحت 84 كلغم، وطارق حامدي في وزن فوق 85 كلغم)، فيما يلعب في فئة (الكاتا)، اللاعب (مسفر الأسمري)،ويسعى منتخب الكاراتيه لتقديم مشاركة مشرفة، وحصد الميداليات من خلال هذه البطولة المهمة، وذلك وفقًا للإستراتيجية العامة للاتحاد، وضمن أهم المستهدفات التي يسعى لتحقيقها، في ظل ما يشهده القطاع من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة - رعاها الله - وبدعم وتوجيه من صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه.// انتهى //23:00ت م0103