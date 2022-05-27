قمرت 26 شوال 1443هـ الموافق 27 مايو 2022م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم، بعثة منتخب المملكة المشارك في البطولة العربية الأولى لذوي الإعاقة للعبة البوتشيا، والتي ستبدأ غداً في مدينة قمرت التونسية وتستمر ثلاثة أيام.وحث السفير الصقر، بعثة المنتخب على بذل كل الجهود من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع راية الوطن في كل المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.// انتهى //23:00ت م0104