جدة 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واستفاعلَ زوَّارُ "جدة جنغل" مع فعالية الأزياء التنكرية التي نظمتها إدارة الموسم اليوم للزوار؛ لصنع حالة من البهجة والتثقيف لدى الصغار بعالم الحيوانات وطبيعة حياتها والتعامل معها،وإضفاء أجواء مميزة من المتعة والتشويق والتنافس بينهم.وتحولت "جدة جنغل" إلى كرنفال تنافسي مميز جمع أجمل التصاميم التنكرية للحيوانات المفضلة لدى الزوار، حيث أتاحت إدارة الموسم لمستخدمي الزي التنكري الدخول مجاناً لخمس مناطق مختلفة هي المرزعة، ومنطقة الفيل، والمنتزة، والحديقة المفتوحة، والحديقة المضيئة.وشهدت جدة جنغل أمس حضورًا لافتًا للأسر والأطفال الذين حرصوا على التقاط أجمل الصور بالأزياء التنكرية في مواقع الفعاليات ووسط الأدغال الاستوائية المستوحاة من البيئة الأفريقية،إلى جانب التقاط الصور مع الحيوانات المفضله لديهم، حيث تحتضن جدة جنغل 1000 حيوانٍ، منها حيوانات نادرة ونحو 200 نوعٍ من الطيور.من جانبها، بيَّنَتِ الزائرةُ إحسان محمد؛ أمٌّ لطفلين - قدمت من الباحة- أنَّ أطفالَها من عشاق الحيوانات؛ مشيرة إلى أن هذه الفعالية استطاعت كسر حاجز الخوف من الحيوانات المفترسة والوقوف أمامها بكل ثقة.ونوَّهَت في حديثها بتوقيت الفعالية الذي جاء متزامناً مع الإجازة المُطوَّلةِ للطلاب والطالبات؛مما مَكَّنَ أبناءَها من المشاركة في هذه الفعالية والاستمتاع بها.من جهته،قال سالم الشاطري: إنه التقط أجمل الصور لابنته مع الحيوانات المفضلة لديها، حيث حرصت على ارتداء زي تنكري للقطط، وعاشت تجربة من الخيال وسط هذه البيئة بين عالم الحيوانات؛مما أضفى حالة من المتعة والسعادة لديها.//انتهى//23:05ت م0105